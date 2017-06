Dezenove gols marcam primeira rodada do Ruralzão

Teve início no último final de semana o 1º Campeonato Municipal Futebol de Campo Ruralzão/2017, no campo do Cruzeirinho, localidade de Santo André, comunidade de Perobal, em Vilhena.

O secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob (Natalzinho) considerou a abertura da competição um sucesso. “A primeira rodada no campo do Cruzeirinho foi um sucesso, com a presença das equipes e seus atletas, um grande público e convidados. A soma total dos gols foi um show à parte. Tivemos dezenove gols nas seis partidas realizadas”, comentou.

Natalzinho destacou ainda as presenças dos vereadores Suchi e Rogério, em especial a prefeita Rosani Donadon, o vice Darci Cerutti, a deputada estadual Rosangela Donadon e à secretária da Semed, Raquel Donadon.

A Polícia Militar esteve no local e garantiu maior segurança aos atletas e com unidade local. “A presença da PM foi importante e somos gratos à corporação. Outro destaque foi a atuação da arbitragem. “Eles deram um show”, salientou o secretário adjunto da Semec, professor Manoel Ayres.

A primeira rodada realizada no domingo, 18, teve os seguintes resultados:

Baixadão 00 x 04 Sociedade Rancho Alegre

Linha 100 01 x 00 Zero Eixo

Esporte Conquista 01 x 01 Treze

Mamaindê 02 x 04 Canarinho

Cruzeirinho B 03 x 01 Vitória Régia

Cruzeirinho A 01 x 01 Asproser/Conquista

A segunda rodada será neste domingo, 25, no campo da Linha 100 com os seguintes jogos:

Treze x Zero Eixo

Canarinho x Asproser/Conquista

Cruzeirinho A x Mamaindê

Sociedade Rancho Alegre x Vitória Régia

Cruzeirinho B x Baixadão

Linha 100 x Esporte Conquista

Texto e foto: Assessoria