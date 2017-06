DPE – anuncia Concurso para Defensor Público com salário acima de R$ 20 mil

O edital do IV Concurso Público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE – RO), para o cargo de Defensor Público Substituto foi anunciado.

A organização do certame que tem validade dois anos, ficará na responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – Vunesp.

No total serão preenchidas cinco vagas para o cargo que oferece remuneração de R$ 20.812,20 e exige título de bacharel em Direito, dentre outros requisitos especificados no edital disponível em nosso site.

Para realizar as inscrições, os candidatos devem acessar a página eletrônica da Vunesp, a partir das 10h do dia 21 de junho de 2017, até às 16h de 25 de julho de 2017, observado horário oficial de Brasília – DF.

O valor da taxa de participação é de R$ 250,00, no qual o boleto bancário será gerado no ato da inscrição no site da organizadora.

A classificação será composta em cinco fases, sendo a primeira de Prova Objetiva, Provas Escritas com questões discursivas, Avaliação Psicológica, Prova Oral e Avaliação de Títulos.

Todas as Provas serão realizadas na cidade de Porto Velho – RO, a previsão é que a primeira etapa ocorra no dia 3 de setembro de 2017.

Para mais informações acesse o edital de abertura completo que já está disponível em nosso site com todos os detalhes deste Concurso Público.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação