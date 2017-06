Homem é detido por estelionato e furto no centro de Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 20, uma guarnição da Polícia Militar deteve um homem suspeito de estelionato e furto. Ele foi identificado como Dirlei Antônio Totti, de 52 anos.

Conforme apurado, o homem estava furtando sacolas com mercadorias em um supermercado que fica na Avenida Capitão Castro, em Vilhena, as sacolas estavam sendo levadas para o veículo do suspeito.

Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e disse que já tinha passagem por estelionato.

No carro de Dirlei a polícia encontrou um bloco de rifas, onde mais de 30 bilhetes já haviam sido vendidos.

As vítimas deixaram seus endereços nos bilhetes que compraram, por nome de Rifinha da Alegria.

Diante dos fatos a polícia conduziu o suspeito até a delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia