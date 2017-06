Homem munido com pedra é detido ao tentar furtar bicicleta

Francisco Campos dos Santos, de 48 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, 19, nas proximidades do semáforo da Avenida Curitiba com a Avenida 1.705, no Jardim Primavera, em Vilhena, após tentar furtar uma bicicleta.

Segundo as vítimas, um casal de irmãos, ambos entraram na residência e deixaram a bicicleta encostada na varanda do imóvel, momento em que Francisco se apossou da mesma e tentou fugir sentido BR-364. “Como é uma bicicleta bem velha, jamais imaginamos que alguém fosse se interessar”, relatou a jovem.

De imediato, o jovem percebeu que a bicicleta havia sumido e ao correr até a varanda, que faz divisa com a calçada da via, avistou Francisco e saiu em seu encalço.

O jovem, juntamente com um amigo, que também estava no imóvel no momento do furto, conseguiram interceptar o infrator, que a todo momento, negava estar cometendo algum delito.

A Polícia Militar foi acionada e Francisco acabou sendo detido. Em revista aos bolsos do mesmo, os militares encontraram uma pedra de aproximadamente dois quilos, que ao que tudo indica, seria usada para quebrar vidraças de estabelecimentos comerciais para a prática de outros furtos.

Francisco, que é natural de Cuiabá e apresentava fortes sinais de embriaguez, foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil, onde permaneceu negando que tivesse cometido o crime, porém, não soube explicar o que fazia com o veículo das vítimas.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia