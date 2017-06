Jornalista doutoranda do RS fará palestra nesta sexta-feira em Vilhena

A jornalista Taís Seibt estará em Vilhena neste final de semana para uma palestra no auditório da prefeitura de Vilhena, a partir das 19h.

Ela vai abordar o tema “O Jornalismo e o seu papel nos eventos de repercussão nacional”.

A palestra da jornalista será na noite de sexta-feira, 23, com início previsto para as 19h. Taís Seibt vem ao município com apoio cultural da prefeitura para realizar a palestra e no sábado, 24, e domingo, 25 terá compromissos na Faculdade Santo André.

O encontro é aberto a toda comunidade e os presentes terão direito a certificado de participação. A vinda da jornalista foi bem aceita pelos profissionais da imprensa local e a repercussão já está mobilizando jornalista, acadêmicos de Jornalismo, estudantes do ensino Médio, de cursos preparatórios para Enem e demais acadêmicos de cursos superiores das faculdades locais e da região.

TAÍS SEIBT –

Formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e mestre em Comunicação pela mesma universidade. Atualmente, atua como freelancer e faz doutorado em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo como foco de estudos a produção jornalística em ambiente digital, especialmente por agências de fact-checking.

Com 12 anos de experiência em jornalismo multimídia, passou por assessorias de imprensa e redações no Rio Grande do Sul, incluindo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde transitou por diversas editorias e participou da cobertura de grandes eventos, como incêndio da Boate Kiss, protestos de 2013, Copa do Mundo e eleições de 2014. Tem experiência também como freelancer para diferentes veículos, incluindo Canal Rural e BBC Brasil. Desde 2012, quando iniciou o mestrado, tem participado de congressos de comunicação no Brasil e no exterior e já publicou dezenas de artigos sobre seus estudos. Entre 2015 e 2016, foi ainda professora substituta na graduação em Jornalismo da UFRGS, ministrou cursos de extensão na Unisinos e deu palestras em empresas e universidades.

Texto e foto: Assessoria