Jovem é preso pela Força Tática por tráfico de entorpecentes

A prisão ocorreu por volta das 16h40, desta terça-feira, na rua 349, localizada no Bairro Vila Operária, em Vilhena, onde Willian Lima de Araujo, de 20 anos, foi preso por Militares da Força Tática, sob a acusação de tráfico de drogas.

Em patrulhamento de rotina pela rua 351, do bairro acima citado, uma guarnição da Força Tática avistou um jovem, de 17 anos, que ao perceber a presença dos militares, começou a agir de forma suspeita. Em abordagem ao mesmo, foram encontrados em seus bolsos dois cigarros de maconha envoltos em papel de cor marrom, pesando cerca de quatro gramas e uma invólucro contendo mais uma porção de maconha, pesando cerca de 25 gramas.

Ao ser questionado sobre o local onde havia adquirido a droga, o menor que alegou ser usuário e ter pago o valor, indicou a residência de Willian, mais conhecido como “Bob”, afirmando que já o conhecia há muito tempo e que por diversas vezes, o mesmo já teria lhe vendido entorpecentes.

Em abordagem a residência de Willian, este foi localizado nos fundos do quintal e ao ser indagado se havia drogas na residência, o jovem conduziu os militares até seu quarto onde foi encontrado, dentro do guarda roupas, um frasco plástico contendo quatro gramas de maconha e a quantia de R$115,00. Dentro do móvel também foram encontrados um aparelho celular e diversos pedaços do mesmo papel marrom, com o qual foram embalados os cigarros encontrados com o menor.

Diante dos fatos, Willian recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi apresentado ao Departamento de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia