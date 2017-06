Jovens são sentenciado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado em Vilhena

Robson de Carvalho foi sentenciado a 16 anos prisão em regime fechado e Jaquesson Botelho do Carmo foi condenado a 14 anos de prisão.

Os rapazes estavam presos na Colônia Penal e aguardavam o julgamento. Robson e Jaquesson são acusados pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Arnold de Souza Correia, ocorrido em Abril de 2016 no Bairro Moisés de Freitas.

Os acusados foram submetidos ao júri popular que aconteceu nesta-terça, 20, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

A mesa de jurados foi composta por 4 homens e três mulheres, que decidiram que os réus eram culpados pelo crime.

Robson foi sentenciado a 16 anos de regime fechado, mas devido ao acusado não ser reincidente poderá apenas cumprir 2/5 no regime fechado. Já Jaquesson terá que cumprir 3/5 da sentença de 14 anos meio por possuir antecedentes criminais.

O julgamento começou as 09h00 e finalizou as 13h34 com a sentença anunciada pela juíza.

Por: Petter Vargas

Fonte e Foto: Extra de Rondônia