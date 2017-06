Acidente envolvendo saveiro e NC 700 deixa uma pessoa ferida

O acidente aconteceu por volta das 18h15 desta quarta-feira, 21, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Antônio Quintino Gomes, localizada no Bairro Jardim América, em Vilhena.

O condutor de uma moto Honda NC 700, com placa de Vilhena, seguia pela Presidente Nasser, sentido Juína, quando foi atingido uma Saveiro Cross, também com placas de Vilhena, que seguia pela mesma avenida, porém, em sentido contrário, e que teria realizado a conversão no cruzamento com a Antônio Quintino Gomes, invadindo a preferencial.

Na queda, o piloto, um homem de aproximadamente 30 anos, sofreu diversas escoriações pelo corpo e precisou ser socorrido por uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros.

De acordo com uma testemunha, o capacete da vítima saiu da cabeça e a mesma, apresentou dificuldades para se mexer.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso. A condutora da Saveiro , uma jovem de cerca de 27 anos, não se feriu.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia