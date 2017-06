Acusado de duplo homicídio em Chupinguaia é absolvido

Antônio Francisco da Silva, de 62 anos, estava preso preventivamente na Casa de Detenção aguardando o julgamento.

O réu foi apontado como autor das mortes de Bendito Luiz da Silva e Evangelista Machado, crime ocorrido em 22 de agosto de 2008, no município de Chupinguaia.

O acusado foi submetido ao júri popular que aconteceu nesta quarta-feira, 21, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

A mesa de júri foi composta por 4 mulheres e três homens, que decidiram inocentar o acusado.

O julgamento começou as 09h00 e finalizou as 10h45 com a sentença proferida pela juíza.

Texto: Petter Vargas

Fonte: Extra de Rondônia