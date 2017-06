CASO JÉSSICA: Delegado conclui inquérito e indicia namorado e primo

No fim da manhã de segunda-feira, 19, o Delegado Rodrigo Spiça, responsável pelas investigações da morte da jovem Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, assassinada a facadas no município de Cerejeiras a dois meses, concluiu as investigações sobre o caso e despachou o inquérito para o Ministério Público.

No inquérito o delegado indiciou os suspeitos Ismael Silva, namorado da vítima e seu primo Diego Parente, presos desde o início das investigações. O delegado indiciou Ismael e Diego por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O delegado requereu também, que ambos aguardem o julgamento detidos.

Uma vez nas mãos do Promotor do Ministério Público, este pode aceitar como suficientes as materialidades do fato e os indícios de autoria explícitos no inquérito, levando os envolvidos a se tornarem réus, ou não, exigindo a apresentação de novas provas e até mesmo a soltura dos suspeitos.

Texto: Redação

Foto: Reprodução