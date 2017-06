CASO JÉSSICA: Ministério Público aceita inquérito e inicia fase judicial

Em nota emitida ao Extra de Rondônia, o delegado Rodrigo Spiça, que presidiu o caso sobre a morte da jovem Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, assassinada há dois meses na cidade de Cerejeiras, esclareceu as qualificações nas quais foram indiciados os suspeitos Ismael José da Silva, namorado da vítima e seu primo, Diego de Sá Parente.

Segundo o delegado, os jovens foram indiciados como coautores de dois crimes, sendo um destes, homicídio, qualificado por motivo fútil, mediante crueldade, sem chances de defesa e feminicídio, sendo a última qualificação, embasada no sexo da vítima. O segundo crime pelo qual os agentes foram indiciados, é referente a ocultação de cadáver.

Ainda segundo Spiça, o Ministério Público, no mesmo dia que recebeu o inquérito, aceitou e ofereceu denuncia aos investigados, mantendo a prisão preventiva requerida, tendo em vista que os jovens destruíram provas e monitoraram algumas testemunhas ainda no início das investigações.

A fase judicial do caso foi instaurada, porém, alguns laudos periciais, no caso, a análise do celular da vítima e laboratoriais, como exames de DNA, ainda serão anexados ao inquérito assim que concluídos.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia