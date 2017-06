Luizinho Goebel parabeniza governo do Estado por distribuição de calcário no Cone Sul

O deputado Luizinho Goebel (PV) agradeceu em sessão na tarde desta terça-feira (20) ao governo do Estado pela compra e distribuição de mil toneladas de calcário para a região do Cone Sul de Rondônia.

Segundo o parlamentar, a medida irá ajudar muito os agricultores do Estado, que poderão aumentar seu cultivo com a utilização do implemento. “Sempre registrei a importância da agricultura no nosso Estado. O investimento nessa área irá beneficiar não só os agricultores da região, mas toda Rondônia”.

O produto foi disponibilizado, através de um programa do governo do Estado e será dado gratuitamente aos pequenos agricultores. “Os médios e grandes agricultores também poderão usufruir do calcário, mas terão de comprá-lo”, afirmou Goebel.

Além de agradecer a medida governamental, o deputado parabenizou o novo comandante do terceiro Batalhão da Polícia Militar de Vilhena, Paulo André. “O comandante Rildo deixou um grande legado na Segurança Pública do Cone Sul e espero que faça um trabalho tão bom quanto”.

O parlamentar também chamou atenção para o aumento nos índices de homicídios de Vilhena. “Ano passado tivemos 66 homicídios e, só esse ano, já houveram 24 registros. Precisa-se aumentar o efetivo da polícia que não pode fazer um trabalho melhor por falta de servidores”, concluiu.

Autor e foto: Assessoria