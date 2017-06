Obras de drenagem e asfalto recomeçam em Vilhena

Funcionários da Coeso trabalham no bairro Marcos Freire; a Projetu´s iniciou levantamento topográfico no Cristo Rei

As obras de drenagem e pavimentação asfáltica reiniciaram a todo vapor no município de Vilhena.

O projeto prevê 33 quilômetros de asfalto em vários bairros da cidade, além de drenagem, calçamento e sinalização. Desse total já foram executados 15 quilômetros.

As empresas Coeso Engenharia e Projetu´s Engenharia Ltda já disponibilizaram funcionários nos lotes pelos quais são responsáveis.

Funcionários da Coeso trabalham no bairro Marcos Freire, enquanto que a Projetu´s iniciou levantamento topográfico no Cristo Rei.

Nesta quarta-feira, 21, as obras executadas pela Coeso anima os moradores da rua 746, do Marcos Freire. A distribuição de tubos foi feitas em vários locais no referido bairro. A meta – segundo eles – é concluir as obras em 60 dias. A prefeita Rosani Donadon assinou a ordem de serviço das obras no dia 16 de maio. As empresas tiveram um mês de prazo estabelecido por lei para o reinício das obras.

Valdinei de Araújo Campos, Secretário municipal de Integração Governamental, acompanha de perto as ações.

READEQUAÇÃO

É importante ressaltar que o projeto de pavimentação asfáltica passou por uma readequação geral a pedido da prefeita Rosani Donadon, a fim de se buscar economia ao contribuinte, aprofundamento técnico da proposta, além de realinhamento do financiamento.

De acordo com dados fornecidos pela SEMIG, o realinhamento resultou em uma economia na ordem de R$ 980 mil aos cofres públicos. “Queremos que as obras beneficiem os vilhenenses. Estamos trabalhando para fazer Vilhena voltar a ser referência em Rondônia com qualidade de vida para a população”, ressaltou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria