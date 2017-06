PERIGO: vândalos enterram cacos de vidro em quadra de areia na Praça do Setor 19

No final da tarde desta quarta-feira, 21, uma moradora do Setor 19, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou estar muito preocupada em relação à Praça do Setor 19.

Segundo a moradora, no final da tarde o marido dela levou os filhos para passear na Praça, porém, quase que acontece uma tragédia, o esposo da vítima encontrou alguns cacos de vidro enterrados na areia, e ao verificar com mais cuidado, encontrou mais cacos de vidros enterrados praticamente em toda a quadra.

Preocupada, pois meninos e meninas de várias idades utilizam a quadra para praticar esporte, tanto de dia quanto a noite, a moradora pede que autoridades competentes vão até a Praça para fazer um levantamento e saber o que pode ser feito, pois se não haver uma minuciosa limpeza ou mesmo até a troca da areia o mais rápido possível, acidentes sérios poderão acontecer.

A moradora ressalta, que normalmente após a meia noite, usuários de drogas se encontram na Praça e consomem além de entorpecentes, também bebidas alcoólicas e depois quebram as garrafas e enterram os cacos na areia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta