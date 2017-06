Prefeita anuncia chegada de caminhão que será usado para micro revestimento de asfalto

Veículo vai auxiliar na restauração e conservação da malha asfáltica de Vilhena

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) anunciou na tarde desta terça-feira, 20, a chegada de um caminhão que será utilizado para o trabalho de micro revestimento de asfalto já existente no perímetro urbano do Município.

O veículo está no almoxarifado da prefeitura e segue ainda nessa semana para o Estado de São Paulo, onde irá passar pelas adaptações necessárias para a instalação de uma usina móvel de micro revestimento de asfalto que dará o suporte necessário para a execução do trabalho.

Rosani Donadon comemorou o investimento e confirmou que o veículo estará à disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) de Vilhena em no máximo 30 dias.

Presente na solenidade, o titular da pasta, Josué Donadon explicou que este trabalho de micro revestimento é de suma importância para a manutenção do asfalto já existente no Município. “Vamos conseguir manter a qualidade do asfalto e com isso conseguiremos economizar recursos públicos, uma vez que garantindo a durabilidade do serviço já feito, a prefeita poderá expandir a malha asfáltica do Município a regiões que ainda não contam com esse benefício”, conta o secretário.

De acordo com a prefeita de Vilhena esse benefício reduz os custos de manutenção, uma vez que aumenta a gama de trabalho da SEMOSP e garante a rapidez na execução dos trabalhos.

“Quanto mais conseguirmos fazer com recursos próprios, aceleramos a concretização dos projetos e gastamos menos, uma vez que a terceirização de alguns tipos de serviço acabam onerando o Município. Com essa máquina, poderemos estender a vida útil do asfalto já implantado e poderemos nos concentrar na expansão da malha”, disse a prefeita durante conversa com as vereadoras Leninha do Povo e Vera Farmácia e com as secretárias de Educação, Raquel Donadon e servidores que acompanharam a entrega do veículo.

