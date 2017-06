Prefeitura garante convênios com entidades beneficentes; representantes agradecem

As entidades são: Agente Mirim, Fonte de Água Viva, Trindade Santa, Lar dos Idosos Maria Tereza Dalla Marta e PM

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou na tarde desta terça-feira, 20, a convênios desenvolvidos no município através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com entidades filantrópicas. Além disso, também foi assinado o convênio com a Polícia Militar (PM) em Vilhena.

A cerimônia aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) dos vereadores Rafael Maziero, Leninha do Povo, Vera da Farmácia e do presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, além de representantes das associações beneficiadas com os convênios.

O fundo é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). De acordo com o presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, atualmente quatro associações estão aptas a receber a verba do FMDCA, sendo elas: Associação Agente Mirim de Vilhena, Associação Beneficente “Fonte de Água Viva”, Associação Trindade Santa, Lar dos Idosos Maria Tereza Dalla Marta. O convênio com a PM de Vilhena permitirá que a polícia tenha recursos para fiscalizar as leis municipais de trânsito de forma mais adequada.

“O trabalho feito por essas entidades é muito importante, e faz a diferença na vida da população e com certeza merece ser apoiado. Agradeço a prefeita Rosani Donadon pela sensibilidade e o compromisso em apoiar os projetos”, afirmou o presidente do CMDC.

A professora da Associação Agente Mirim de Vilhena, Daliane Barichello, também agradeceu a prefeita pelo apoio ao projeto da entidade. “O apoio da administração municipal é fundamental para a continuidade das ações da entidade. Só temos a agradecer à prefeita pelo apoio”, disse a professora.

O presidente da Associação Beneficente “Fonte de Água Viva” João Carlos Alves também agradeceu a prefeita pelo apoio aos projetos sociais desenvolvidos em Vilhena. “Com esse apoio vamos ter condições para continuar desenvolvendo projetos para atender a população”, disse João Carlos.

Na cerimônia de assinatura dos convênios o vice-prefeito Darci Cerutti parabenizou as entidades filantrópicas pelos projetos realizados no município. “O trabalho desenvolvido por essas entidades é valioso, pois beneficiam muitas famílias, espero que o convênio possa fortalecer e impulsionar as ações realizadas”, falou o vice-prefeito.

Opinião compartilhada pela prefeita Rosani Donadon que ressaltou a importância dos projetos sociais desenvolvidos no município. “Estou muito feliz em assinar esses convênios, pois o trabalho realizado por essas entidades é de suma importância para Vilhena. Também foi assinado convênio com a PM que vai auxiliar na fiscalização do trânsito e com isso reduzir o número de acidentes no município”, finalizou a chefe do executivo municipal vilhenense.

Texto e fotos: Assessoria