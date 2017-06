Rosangela Donadon parabeniza ASSCOL pela 31ª EXPOCOL

A deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente em uma das maiores festas agropecuárias da região norte, a EXPOCOL – Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste.

O evento teve início na última quarta-feira, 14 de junho, com a tradicional cavalgada, em que a parlamentar esteve presente e após o trajeto participou da solenidade de abertura da festa agropecuária juntamente com a diretoria organizadora.

Rosangela parabeniza a ASCCOL – Associação dos Criadores de Colorado do Oeste pela organização e realização do evento, destacando que a festa estava muito bonita. Na noite de sábado, 17, a deputada assinou o convênio destinando uma emenda no valor de R$ 80 mil reais para contribuir com a realização da EXPOCOL. Na arena, o presidente da ASCCOL, Fábio Carvalho agradeceu a deputada pelo apoio e frisou que graças ao comprometimento da parlamentar o evento pôde ser realizado com êxito.

AGROINDÚSTRIAS

Intitulada madrinha das agroindústrias do município de Colorado do Oeste, a deputada esteve visitando os stands dos expositores. Rosangela destaca que o município de Colorado é evidência no quesito de organização das agroindústrias, uma das mais estruturadas e dedicadas a produzir alimentos de qualidade e responsabilidade para a mesa do consumidor.

Rosangela foi recepcionada por todos os produtores, que realizaram um momento de degustação e na oportunidade tratou de assuntos referentes a futuros projetos que fortalecerão as agroindústrias do município.

