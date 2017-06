Acidente entre duas ambulâncias, ônibus e carreta deixa 21 mortos na BR-101; vídeo

Um acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta e um ônibus de viagem deixou 21 mortos e 22 feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari, na Grande Vitória. O acidente aconteceu por volta das 5h50 desta quinta-feira (22). Os dois sentidos da rodovia foram interditados para realização de perícia no local. Às 16h40, a BR-101 foi completamente liberada.

Durante todo o dia os bombeiros trabalharam no socorro das vítimas e na localização dos corpos dos mortos na tragédia. A maioria deles estava no ônibus, da Viação Águia Branca, que seguia de São Paulo para Vitória.

No começo da noite, a Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) afirmou que todos os 21 corpos já estavam no Departamento Médido Legal (DML) de Vitória. Segundo a Sesp, foram coletadas digitais de 11 corpos, mas nenhuma delas estava no banco de dados da Polícia Civil. Três corpos já haviam sido liberados para familiares e outros dois seriam liberados ainda nesta quinta.