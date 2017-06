Aparelhos de anestesia apontados como melhores do mundo são instalados no HR

Técnico acompanhou a instalação e instruiu médicos e outros profissionais que irão utilizá-los

O Hospital Regional de Vilhena está sendo reequipado pela gestão municipal. Equipamentos obsoletos que não serviam mais estão sendo substituídos por novas tecnologias.

Há alguns dias, o Centro Cirúrgico da unidade recebeu dois aparelhos de anestesia que dão assistência em cirurgias e monitora o paciente. Os aparelhos foram comprados de uma marca alemã – Dräger – considerada a melhor do mundo em equipamentos como este.

Na manhã desta quarta-feira, 21, o técnico eletrônico Felipe Felix Vieira, que representa a marca em uma filial, no Pernambuco, visitou o Hospital de Vilhena e instalou os carrinhos de acordo com as normas de garantia.

Felipe informou também que um profissional especialista estará em Vilhena nos próximos dias para capacitar a equipe para o uso do aparelho.

Os carrinhos de anestesia que o Centro Cirúrgico utilizava até então estão obsoletos e não permitem alguns procedimentos médicos. “Recentemente tivemos o caso de um bebê que precisava de uma cirurgia. No carrinho que tínhamos era impossível realiza-la, hoje com esse carrinho não precisaríamos transferir essa criança”, detalhou um médico que trabalha na unidade.

Além deste equipamento, já foram entregues à rede de Saúde do município quatro ventiladores pulmonares, oito monitores multiparâmetro, pulverizadores e outros que fazem parte da ação da prefeitura que reequipará todas as unidades de Saúde.

Também foi realizada a entrega de 14 veículos que estavam sucateados e foram recuperados. “Há mais de uma década o município de Vilhena não comprava equipamentos e as tecnologias se inovam a cada dia, possibilitando melhor atendimento aos pacientes”, comentou o secretário Marco Aurélio Vasques.

A prefeita Rosani Donadon falou sobre a compra. “Iríamos perder esse recurso que é federal. Antes mesmo de assumir o mandato, eu corri para Brasília (DF) e agilizei para que não perdêssemos esse dinheiro. A Câmara de Vereadores foi parceira e aprovou os projetos. Hoje vamos oferecer serviço de qualidade ao paciente e melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. É avanço diário realizado de forma árdua, mas que mostrará a diferença a quem precisar”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria