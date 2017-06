Casal de idosos perdem R$ 5 mil em golpe aplicado por falsos agentes de saúde

Na manhã de quarta-feira, 21, um casal de idosos perdeu a quantia de R$5 mil em dinheiro, ao serem vítimas de um golpe realizado por três pessoas se passando por agentes de saúde de Vilhena.

Segundo relatos de uma das vítimas, um homem de 85 anos, dois homens e uma mulher chegaram em sua residência por volta das 10h00, afirmando serem funcionários de um posto de saúde e que estavam realizando visitas no bairro.

Após alguns minutos de conversa com o casal no interior do imóvel, os três supostos agentes perguntaram se o homem tinha algum dinheiro guardado em casa e este afirmou que sim.

O idoso alegou ter pego o valor acima citado, e entregue nas mãos de um dos suspeitos que o teria colocado em um envelope e devolvido em seguida. Ainda segundo a vítima, os “agentes” disseram que iria cadastrá-lo em um concurso para concorrer a uma geladeira nova e em seguida teriam ido embora.

Um neto do casal, após ouvir a história, desconfiou da atitude dos infratores e ao pedir para os avós para ver o tal envelope, descobriu que dentro havia apenas papel.

De imediato os familiares acionaram a Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrências no Departamento de Polícia Civil, que investigará o caso.

Texto: Redação

Fotos: Ilustração