COOPERAÇÃO: Projeto do SAAE gera emprego e renda para catadores

Prefeita Rosani Donadon ressaltou importância do trabalho dos catadores de matérias recicláveis no aterro sanitário

Na manhã desta quarta-feira, 21, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) assinou Termos de Cooperação com a empresa responsável pela destinação dos resíduos sólidos (MFM) e a Cooperativa dos Catadores (RECICOOB-SUL), para viabilizar o trabalho de separação dos resíduos dos materiais recicláveis dentro do aterro sanitário de Vilhena.

A solenidade contou com a participação de autoridades políticas, entre elas a prefeita Rosani Donadon(PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), vereadores e representantes das empresas.

O encontro iniciou com a apresentação das autoridades e apresentação do projeto elaborado pelo SAAE. O diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante assinou o termo de cooperação entre o SAAE e a MFM Soluções Ambientais e o termo de cooperação entre o SAAE e a RECICOOB-SUL para realizar a separação de resíduos recicláveis com intuito de gerar renda para os cooperados.

“Aproximadamente vinte catadores vão fazer a separação dos resíduos, retirando o que é reciclável do lixo urbano, diminuindo assim os custos operacionais, gerando renda e preservando o Meio Ambiente”, disse Cavalcante.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou importância do trabalho dos catadores de matérias recicláveis para a preservação do meio ambiente. “Fico muito feliz em ver que o trabalho está avançando e que Vilhena está melhorando. A assinatura deste termo de cooperação é um exemplo, pois vai proporcionar geração de emprego e renda para os catadores, além de contribuir a preservação do meio ambiente”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria