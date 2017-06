Em Rondônia; Policial Civil é assassinado em sua própria residência

O policial civil José Carlos da Silva Barbosa, popular Barbosa de 53 anos foi assassinado em sua própria residência na Rua que dá acesso ao loteamento Via Park, ao lado da AABB, no Bairro Bela Vista em Pimenta Bueno-RO.

Segundo informações a vítima foi encontrada por volta das 08 horas da manhã desta quinta-feira (22), em um dos quartos da residência, o policial estava nu, com as mãos amarradas, há indícios que o policial foi morto a facada, uma vez que seu corpo estava envolto em sangue, uma corrente foi encontrada no local, o objeto pode ter sido usado para enforcar Barbosa, duas facas estavam na cena do crime, as quais podem ter sido utilizadas no assassinato.

As informações ainda são extra oficiais, já que até o fechamento desta matéria a perícia ainda não havia concluído os trabalhos.

O corpo foi encontrado pela empregada, que conforme narrado por ela mesma, chegou para trabalhar por volta das 07h 00min, lavou a louça que estava na parte externa da casa, observou que a porta estava aberta e entrou na residência, momento em que foi até um dos quartos e se deparou com a impactante cena. Imediatamente a empregada acionou a polícia.

Na residência não havia sinais de arrombamento, o que leva a crer que o assassino pode ter entrado na residência com a permissão do policial, o assassino fugiu levando o carro da vítima, um Gol preto. O veículo foi abandonado na RO-010 há cerca de 07 km de Pimenta Bueno-RO.

Uma bicicleta foi deixada em frente a residência da vítima, veículo este que pode ter sido utilizado pelo criminoso.

Barbosa tinha cerca de 30 anos de serviço junto a Polícia Civil no estado de Rondônia, há cerca de 10 anos trabalhava como escrivão da Polícia Civil em Pimenta Bueno. Barbosa não era casado, morava sozinho na residência, sua família mora em Ouro Preto e Jaru.

A Polícia já está atuando no caso no intuito de identificar e prender o autor do crime.

Autor e foto: Pimenta Virtual