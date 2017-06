Em Vilhena, jovem acusado de homicídio é condenado a mais de 15 anos de prisão

Weberson Sega, 21 anos, foi levado a júri popular, em Vilhena, nesta quinta-feira, 22, pela prática de homicídio contra Christopher William Mendes Tibúrcio. O crime aconteceu no dia 15 de setembro na Avenida 1515, no bairro Cristo Rei.

No julgamento, o promotor do caso pediu a condenação do réu alegando que ele seria o autor do homicídio contra a vítima conforme provas levantadas.

Já a defesa em seus argumentos pediu que acusado fosse absolvido, porque não havia provas suficientes de ser autor do crime e sim apenas indícios.

O júri composto por 2 mulheres e 5 homens, acatou a versão da promotoria considerando o acusado culpado pelo crime.

Weberson estava preso e aguarda o julgamento. Ele foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. O acusado já respondia outros processo pela 1º Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Texto: Petter Vargas

Fonte: Extra de Rondônia