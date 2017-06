Loja Maçônica de Vilhena emite nota de manifesto

A Maçonaria teve importante papel nas diversas revoluções filosóficas e libertárias do passado, em todo o mundo, como por exemplo na Revolução Francesa, na Independência dos Estados Unidos, inclusive na Independência do Brasil. Com isso, emite nota em manifesto em favor do povo brasileiro.

Leia a nota na íntegra:

Levando em consideração essa luta contra a tirania e a busca por se construir uma sociedade mais justa, a Loja Maçônica Águia do Planalto , do município de Vilhena/RO, vem através deste manifesto externar a sua mais profunda consternação frente aos acontecimentos políticos que se sucederam ao longo dos últimos anos, que tanto têm trazido atribulações e sofrimento ao povo brasileiro.

Assim, focados na responsabilidade desta Instituição Maçônica para com a cidadania, ante as nuances e complexidades deste cenário político atual, enfatizamos nossa posição de busca por um entendimento harmonioso de todos os setores da sociedade, superando suas diversidades ideológicas, em prol de uma solução para os graves problemas que nos afligem, fazendo prevalecer o interesse coletivo, como causa maior.

Nosso país está enfermo. Instalou-se um verdadeiro câncer que se espalhou por todas as esferas públicas e privadas, corrompendo nossas instituições. Essa cultura perniciosa e amoral, que tem dominado nossa nação, deve ser extirpada, retomando-se o caminho da ordem e do progresso.

Nossa terra fértil, abundante em riquezas de todas as espécies (medicinais, metais preciosos, agropecuária, petróleo, entre outras), está sendo drenada à exaustão, entregue nas mãos de verdadeiras organizações criminosas. Seríamos um país de dignidade e igualdade social se os imensos recursos fossem aplicados em prol dos reais interesses da sociedade, como na saúde, educação e segurança pública.

E os cidadãos de Bem? O que podemos fazer para superar esses enormes desafios?

Como mecanismo primordial, devemos nos valer, com maior ênfase e habitualidade, das reivindicações populares, como tem ocorrido nos últimos anos. O poder das ruas e das urnas é soberano.

Somente o amor por essa Terra pode nos levar ao triunfo! Não podemos esmorecer. As condutas inescrupulosas dos poderosos estão sendo expostas como nunca aconteceu nesse país.

Devemos lutar lado a lado e não permitir que os homens livres e de bons costumes se omitam e que a fé e a energia desses arautos possam iluminar as trevas que nos envolvem momentaneamente.

Precisamos que todo o povo brasileiro se conscientize da premente necessidade de retomarmos os trilhos da moralidade, deixando de lado nossas convicções partidárias, sejam de esquerda ou direita, até porque o Mal se disseminou em todas as direções, cabendo-nos não defender este ou aquele partido político, mas enaltecer o Bem, glorificando o Direito, a Justiça e a Verdade.

Ajuntemos o ideal que nos une e esqueçamos as diferenças que nos apartam, pois o grito de liberdade não pode ficar engasgado pela diversidade de pensamentos. Precisamos transformar as boas palavras em ações e em um novo concerto para o progresso, para a liberdade e para a felicidade da nação.

Não devemos nos perguntar o que as forças policiais, militares e judiciárias podem fazer por nós, mas sim o que nós podemos realizar para que a luz da liberdade se sobreponha às trevas. O Congresso Nacional, em razão dos últimos acontecimentos, está cada vez mais suscetível aos anseios do povo, por isso gritemos, em alto e bom tom: BASTA!

As transformações mais profundas da humanidade ocorreram pelo clamor popular e não por ação daqueles dissimulados, que se dizem representantes do povo e só querem se perpetuar no poder.

Por isso, defendemos um maior rigor de nossas Leis e autoridades judiciárias no combate à corrupção, adotando-se uma posição menos condescendente com a ilicitude e a impunidade, para tanto, apoiamos medidas como o fim do foro privilegiado, para todo e qualquer crime, bem como a imposição de regime prisional mais severo para esses crimes que lesam o patrimônio público.

Irmãos brasileiros, iniciados ou não, conclamamos-vos a saírem do lugar comum, da inércia e das críticas sem objetividade. Este não é um chamado para as armas, embora certamente para uma batalha – que pode ser longa e extenuante – pois estamos acuados e o adversário é torpe e astuto.

É, na verdade, um chamamento para uma luta contra os inimigos comuns da humanidade: a tirania, a desonra e a miséria.

Assim, nos comprometemos a apoiar quaisquer instituições ou setores da sociedade que desejem se unir a nós para enfrentar as dificuldades e garantir a vitória e o êxito da liberdade sobre a impunidade. Aglutinemos nossas forças, com fé e determinação, firmes no sonho de uma nação Justa e Perfeita.

Fonte: Extra de Rondônia