Mãe e filha são amarradas e trancadas em quarto durante assalto em Colorado

Nesta quarta-feira, por volta das 17h30 a casa de uma família de Colorado foi invadida por ladrões que as renderam e as amarraram e mantiveram sob mira de arma de fogo.

De acordo com informações a filha junto ao irmão, chegaram na casa e encontraram a mãe aflita informando ter ouvido alguns ruídos, o filho verificou o local e não encontrou nada.

Após verificar o local, o filho saiu. Em seguida dois homens encapuzados, com vestimentas pretas, mochila e luvas, invadiram a casa portando revólveres e rendendo mãe e filha.

Durante a abordagem, as vítimas ficaram no sofá com um dos assaltantes apontado uma arma para elas e o outro seguiu revirando os cômodos da casa. De acordo com umas das vítimas, um dos assaltantes falou “Vocês sabem porque estão sendo roubadas né, isso é para seu marido aprender a não ficar devendo para ninguém” e ainda completou “Você sabe que a cabeça do seu marido está valendo R$ 8 mil.

Após revirarem toda a casa os bandidos pegaram alguns pertences, como joias, em seguida trancaram as vítimas em um quarto, pegaram seus celulares e jogaram a chave no corredor da casa.

De acordo com informações de uma vizinha que acionou a polícia foi avistado dois veículos de modelo Toyota, um Corolla e uma Hilux de cores claras, em frente à casa das vítimas, por estranhar a movimentação ela acionou a polícia.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração