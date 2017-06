Moto é roubada em estacionamento de loja em Vilhena

Uma motocicleta YBR Factor de cor Roxa, com placa NDR-7339 de Vilhena, foi furtada durante a manhã desta quinta-feira, 22, no estacionamento da loja de móveis Gazim, localizada na avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

Segundo o proprietário do veículo, que é funcionário da empresa, o mesmo teria deixado a motocicleta no estacionamento da loja, localizado na Rua Getúlio Vargas e ao sair para o almoço, a mesma havia sido furtada.

Um boletim de ocorrências foi registrado junto ao Departamento de Polícia Civil e guarnições da Polícia Militar de Transito (PTRAN) realiza diligências em busca do veículo.

Se alguém tiver alguma informação que leve à localização do veículo, poderá entrar em contato pelo telefone 992931872 / Falar com Sidney, ou através do 190.

Texto: Redação

Fotos: Divulgação