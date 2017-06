Passageiro é detido com arma de fogo dentro de ônibus em Vilhena

Estudante de 27 anos foi detido com uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, nesta quarta-feira, 21, em Vilhena.

A apreensão ocorreu no trecho da BR-435 que liga Vilhena a Colorado, zona rural de Vilhena,

A espingarda foi encontrada junto aos pertences do rapaz, que estava como passageiro do ônibus. Pelo fato do jovem não possuir documentos da arma, o mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Segundo informações o ônibus foi abordado no posto da Policia Rodoviária Federal. Além da arma, os policiais encontraram duas munições intactas de calibre 22 na mala do estudante.

Os agentes testaram a arma, para aferir a possibilidade de disparo, e verificaram que ela havia sido modificada para calibre 22. A arma e as munições foram apreendidas, e o rapaz foi detido com flagrante pela posse irregular da arma de fogo.

O estudante pagou a fiança e foi liberado. Não foi divulgado o valor pago pelo rapaz.

A apreensão fez parte da missão em conjunto entre o Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal na região do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração