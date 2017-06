Pesquisa avalia gestão de políticos de Rondônia

O Instituto Data Continental Pesquisa Consultoria e Marketing divulgou pesquisa realizada no município de Vilhena entre os dias 15 a 17 de junho, onde foram entrevistados (393) eleitores de ambos os sexos, residentes na zona urbana da cidade.

De acordo com a direção do instituto, esse trabalho visa fazer a avaliação do quadro político da região. Além da intenção de voto nos diversos níveis.

A pesquisa buscou saber também sobre as gestões municipal e estadual.

Veja gráficos abaixo:

Governo:

Como você está avaliando a administração do governador Confúcio Moura no segundo mandato?

Você já pensou num nome que possa suceder ao atual governador em 2018?

Para governador, dos citados, apresente um que possa ser seu preferido?

Senador:

Entre os nomes citados, em quem você pretende votar para Senador?

Deputado Federal:

Para deputado federal, você já sabe em quem vai votar?

Como você avalia os primeiros seis meses da gestão municipal de Vilhena?

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução