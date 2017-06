Projeto VOE Rondônia buscará integração de Vilhena aos demais municípios

A empresa de transporte aéreo Rio Madeira Aerotáxi Ltda (RIMA), em parceria com o governo do estado, visa implantar um projeto aéreo que melhorará a infraestrutura dos aeroportos de Guajará-Mirim, Costa Marques e Pimenteiras D’oeste.

A proposta buscar ampliar as rotas de agronegócio, turismo de pescaria e do agro-turismo. Dando ênfase, no turismo baseado na pesca esportiva do município de Pimenteiras D’oeste.

De acordo com o presidente da RIMA, Gilberto Scheffer, o projeto contribuirá para a integração do Cone Sul com os demais municípios, otimizará o tempo de viagens e obterá voo todos os dias, para melhor servir ao público.

O projeto apresenta inicialmente quatro rotas potenciais de integração aérea, sendo elas:

Porto Velho – Ji-Paraná – Cacoal – Vilhena – Porto Velho

Porto Velho – Vilhena – Cacoal – Ji-Paraná – Porto Velho

Porto Velho – Guajará Mirim – Costa Marques – Pimenteiras – Vilhena – Porto Velho

Porto Velho – Ariquemes – Costa Marques – Porto Velh0

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação