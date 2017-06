Relatório de Raupp que institui a Política de incentivo à produção de cacau é aprovado na Comissão de Agricultura

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nesta quarta(21/06), o relatório do senador Valdir Raupp ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, nº 7/2017 que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade.

De acordo com o senador, o projeto tem a intenção de melhorar a qualidade do cacau brasileiro por meio de estímulo à produção, industrialização e comercialização do produto em categoria superior.

Para Rondônia que é um estado produtor de Cacau e vem se destacando no ranking nacional competindo com tradicionais produtores desse fruto, essa política vai contribuir bastante com o desenvolvimento da cacauicultura do estado ressaltou o senador Raupp. Em Rondônia, as lavouras de cacau surgiram como um complemento para a renda na agricultura familiar com um produto que tem mercado assegurado diante da qualidade do produto, disse.

No voto favorável ao projeto, o senador elogiou como ponto importante do projeto a prioridade dada ao desenvolvimento sustentável da produção, com participação do governo e da iniciativa privada. Além disso, Raupp frisou que o projeto também procura melhorar as condições de trabalho dos segmentos da agricultura familiar que se dedicam à cacauicultura nacional.

“Como a agricultura familiar é responsável por boa parte dos empregos existentes no meio rural do Brasil, constata-se que as medidas elencadas podem contribuir, decisivamente, para proporcionar maior dinâmica à economia do país”, argumenta o senador em seu relatório. O projeto de autoria do deputado Evair de Melo(PV-ES) segue para votação no Plenário do Senado.

Autor e foto: Ribamar Rodrigues