Rodoshow Cargill reunirá representantes do setor de transportes em Vilhena

No dia 07 de julho acontecerá no Centro de Treinamento do SICOOB de Vilhena, a primeira edição do Rodoshow Cargill. O evento é promovido pela empresa Cargill Transportes.

Temas como “Direção Econômica e Segura”, “O Mercado de Fretes para 2017” e “Legislação Fiscal no Setor de Transportes” serão debatidos durante palestras.

Representantes da Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte (FABET), criada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense (SETCOM), do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ LOG) e da FR Consultoria, já confirmaram presença.

O Rodoshow será promovido também nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo Vilhena a única no estado a receber o evento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Clique aqui. Mais informações pelos telefones (69)3322-1059 ou 3322-1347 (falar com Jeferson).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação