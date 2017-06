SINE: Vagas de emprego para esta quinta-feira

• Aux.de Mecânico Industrial (com experiência)

• Caldeireiro (com experiência)

• Chapeiro de Lanches (com experiência)

• Corretor de Imóveis (com Creci)

• Cozinheira (F) (com experiência)

• Eletricista de Caminhão (com experiência)

• Eletricista de carro (que entenda de instalação de som)

• Eletricista de Motor Industrial (com experiência)

• Entregador de Lanches (com experiência) (Currículo no SINE)

• Esteticista (com experiência) (Currículo no SINE)

• Fisioterapeuta (F) (com experiência)

• Marmorista (com experiência) (P/COMODORO)

• Mecânico de Moto (com experiência)

• Mecânico Industrial (com experiência)

• Montador de Peças (com experiência)

• Motorista e Montador de Moveis (M) (CNH D) (com experiência)

• Pedreiro (com experiência)

• Pizzaoilo (com experiência) (Currículo no SINE)

• Professora de Pilates (F) (com experiência)

• Tec. Em Eletrônica (que entenda de RADIO PX E FONTE)

• Tec. Refrigeração (com experiência)

• Tec. Segurança do Trabalho (com especialização em Segurança Patrimonial) (Currículo no SINE)

• Tec.de Tacógrafo (M) (com experiência)

• Técnica de Enfermagem (F) (com experiência)

• Vendedor de Maquinas Agrícolas (com experiência na área)

• Vendedor de Matérias de Construção (com experiência na área)