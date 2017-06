Acadêmicos da AVEC do 7º período de Ciências Contábeis realizam curso de investimento em ações

Faculdade investe também na formação prática dos acadêmicos

Os alunos do sétimo período do curso de Ciências Contábeis da Faculdade AVEC, de Vilhena, realizaram cursos de investimento em ações e atividades simuladas na bolsa de valores sob a supervisão do Professor Mestre Marcos Roberto Pinto.

Segundo o professor, que também é o coordenador do curso de Contábeis, o objetivo do curso e do simulado foi permitir aos alunos um entendimento maior sobre o mercado de ações brasileiro e compreender o impacto das informações nos preços das ações.

A turma foi divida em grupos que realizaram diversas aplicações e investimentos simulados, e o grupo das acadêmicas Jodilaine, Jucelene, Simone, Silvani, Nóeli e Karlla (foto) conseguiram a maior lucratividade alcançado a marca de 28,69%.

Marcos Roberto disse ainda, que os resultados foram muito bons e parabeniza todos os alunos que participaram com total empenho das atividades, “Foi extremamente produtivo nosso curso e também simulado de investimentos, e descobrimos que nesta turma temos grandes talentos”, finalizou o professor.

Texto e foto: Assessoria