Em Rondônia, ex-mulher de vereador é executada a tiros na porta de casa

O crime praticado contra uma mulher identificada até o momento apenas como Kelly Santos aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23), em uma via pública do bairro União, no município de Candeias do Jamari, distante 20 quilômetros da capital.

De acordo com informações da polícia, a mulher estava saindo para trabalhar em uma motocicleta, no momento em que foi atacada a tiros pelo suspeito, que fugiu logo em seguida. A vítima caiu agonizando ao lado do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a mulher já estava em óbito.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram solicitadas para a realização dos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil investiga o crime. Kelly trabalhava como agente de portaria em um condomínio no município e recentemente tinha feito uma postagem no Facebook relatando que havia sofrido uma tentativa de homicídio.

Autor e foto: Rondoniaovivo