“Esporte Plan” da Rádio Planalto comemora 15 anos no Ar

Nesta sexta-feira, 23, visitou a redação do Extra de Rondônia os radialistas Isack Laurentino e Roberto di Zorze. Eles falaram sobre o programa Esporte Plan que está comemorando 15 anos no Ar.

O programa Esporte Plan, foi ao Ar pela primeira vez em meados de 2002 pela Rádio Planalto AM 1530, e hoje é transmitido através da frequência 90,1 FM e comemora 15 anos de sucesso, sendo voltado para o esporte em Vilhena. A transmissão ocorre de segunda à sexta-feira, as 7h00 e as 11h30. As 07 horas é apresentado por Isack Laurentino e as 11h30 por Roberto di Zorze.

A atração é composta por Isack Laurentino (Narrador), Roberto di Zorze (Repórter de pista), Raimundo Nonato (Sonoplasta) e Carlos Godinho (Diretor geral).

No próximo domingo,25, a equipe Esporte Plan entrará em campo as 15h30 para transmitir o “Clássico dos Parecis” VEC e Barcelona.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia