EXPOVIL: Extra de Rondônia e Rosangela Donadon sorteiam 3 cartelas; concorra

O Extra de Rondônia em parceria com a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) vai sortear três cartelas para a edição 2017 da Expovil.

Representando o Cone Sul em seu primeiro mandato na Assembléia Legislativa, a deputada Rosangela Donadon tem atuado de forma destacada no cenário político rondoniense.

Para concorrer responda através de comentários postados nesta matéria a seguinte pergunta:

“Qual a deputada estadual que mais trás benefícios para o Cone Sul?”

Juntamente com a resposta é importante colocar nome completo, o número de telefone para contato e nome do bairro onde mora. O sorteio será realizado nesta terça-feira, 27, e os nomes dos ganhadores da promoção serão divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia