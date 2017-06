Homem enfurecido danifica máquinas da prefeitura que estavam trabalhando

O fato aconteceu nesta sexta-feira, 23, quando duas máquinas da prefeitura de Vilhena estavam recuperando ruas da cidade.

De acordo com informação, uma patrola e um trator estavam trabalhando na recuperação das vias quando um homem revoltado disse que as máquinas estavam fazendo muita poeira, com isso, enfurecido jogou pedras.

A patrola e o trator tiveram avarias e a polícia teve que ser acionada. O suspeito de 31 anos foi levado para a delegacia de Polícia Civil, e depois de ser ouvido pelo delegado de plantão pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade.

Porém, os servidores da Semosp explicaram que caminhão Pipa tinha jogado água antes de começar o trabalho de cascalhamento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Eliete Marques