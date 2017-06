Homem morre ao tentar pular muro de residência

Na noite de quinta-feira, 22, Adilson Luiz Rockenbach, de 42 anos, morreu ao tentar pular o muro de sua residência, localizada na esquina da Rua José de Alencar com a Avenida Leopoldo Péres, no Bairro São José, em Vilhena.

Segundo o irmão da vítima, um adolescente de 17 anos, ele só teve conhecimento do fato quando seu irmão já havia sido hospitalizado, porém, segundo a equipe médica que atendeu Adilson, o mesmo já deu entrada na unidade sem sinais vitais.

Após tentar por alguns minutos a reanimação da vítima, sem sucesso, a equipe registrou o óbito.

Ainda segundo o irmão de Adilson, uma vizinha teria visto quando o mesmo teria tentado pular o muro de sua própria residência, momento em que sofreu uma queda e bateu com a cabeça contra o solo.

Uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros chegou a comparecer no local, porém a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância do Hospital Regional.

O corpo será velado até às 17h00 desta sexta-feira, 23, na Capela Mortuária Cristo Rei. Os motivos que levaram Adilson a praticar a ação que levou à sua morte ainda são desconhecidos, já que o mesmo residia sozinho no imóvel.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia