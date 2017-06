Jovens Adventistas sairão de Vilhena para atender ribeirinhos do Rio Guaporé



O projeto social e evangelístico, “Missão Calebe” promovido pela Igreja Adventista do 7º Dia (IASD) em toda a América do Sul chega à mais uma edição.

No Cone Sul do Estado jovens trocarão suas férias de julho para realizar atividades voluntárias junto à comunidade das áreas urbanas e rurais.

Entre os dia 08 a 18 de julho um grupo de 25 jovens “Calebes” seguiram de Vilhena para atender comunidades ribeirinhas as margens do Rio Guaporé. O grupo visitará as vilas brasileiras de Laranjeiras, Porto Rolim e Pedras Negras, e também dois vilarejos bolivianos, Remanso e Cafetal.

Cerca de 160 famílias deverão ser beneficiadas com cestas básicas, roupas, remédios, brinquedos, kits de higiene, literaturas, medicamentos básicos e outras ações. Segundo a coordenadora da missão Sidnéia da Silva Peres Ferreira a equipe é composta por voluntários incluindo um médico, uma enfermeira, uma dentista e uma cabeleireira.

“Para tornar possível a missão estamos na busca por apoio e assim alcançar a meta de: 200 cestas básicas, 1.500 peças de roupas, 300 brinquedos novos e 300 kits de higiene”, enfatizou a Sidnéia.

O projeto também é evangelístico, pois conta com distribuição gratuita de bíblias, estudos bíblicos, revista e livros. De acordo com a coordenadora em anos anteriores o distrito de Novo Plano, de Chupinguaia, e o distrito de Nova Conquista, de Vilhena, foram beneficiados pelo projeto.

Doações

Aos que desejarem participar doando cestas básicas, roupas, remédios, brinquedos novos e kits de higiene pontos de coleta são disponibilizados: a Farmácia Raízes, localizada na Rua Nelson Tremea nº 232-A próximo ao Banco do Brasil; Ótica Preço Popular na Avenida Major Amarante nº 3495, em frente ao Banco Bradesco; Extra de Rondônia na Avenida Liberdade nº 3399; e também na Igreja Adventista do 7º Dia, na Avenida Capitão Castro nº 2581, Centro de Vilhena, em horários de culto sábados, quarta-feira e domingo.

O grupo conta também com uma equipe para buscar as doações bastando apenas entrar em contato pelos telefones (69) 98419-8017 (falar com Mariana) e 98166-8378 (falar com Sidnéia).

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Queiteane Rodrigues

Foto: Divulgação