Moradores do Setor 19 reclamam que secretário de esporte fez apenas paliativo na Praça

Após a veiculação da matéria sobre cacos de vidros jogados na quadra de areia do Setor 19, na última quarta-feira, 21, uma equipe da Secretária de Obras, a pedido do secretário de esporte José Natal Jacob foi até ao local e providenciou a limpeza.

Porém, fizeram apenas a limpeza da quadra de areia grande e deixaram a quadra pequena e o resto da Praça que também está cheio de cacos de vidros.

Entretanto, o internauta Wellyton Junior, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia e afirmou inclusive numa mensagem deixada via rede social na primeira matéria (clique e relembre) “que não foram vândalos que quebraram as garrafas e jogaram na Praça, mas sim as próprias crianças que brincam no local.”

Wellyton pede ao secretário de esporte que olhe com carinho para a periferia da cidade, principalmente para a Praça do Setor 19 que é a única opção de laser para os jovens daquele bairro.

Ainda segundo Wellyton, a Praça precisa de reparos na iluminação e mais areia nas quadras, pois os jovens utilizam a grande para jogar vôlei e futebol, as crianças a pequena para brincar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta