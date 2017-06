Mulher é socorrida por bombeiros e foge da UR no estacionamento do hospital

Na noite desta sexta-feira, 23, uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros se deslocou até uma residência localizada no Bairro Cristo Rei para socorrer uma mulher, que havia se ferido durante uma discussão com o esposo.

Segundo a vítima, ela teria se irritado durante a discussão e desferido um soco contra uma das janelas de vidro da residência, causando um corte profundo no braço direito. A vítima alegou também, que havia ingerido bebida alcoólica.

A mulher foi socorrida até o pronto-socorro do Hospital Regional, porém, quando os militares abriram as portas da Unidade de Resgate, a mesma saiu em disparada pelo portão e fugiu.

Aos bombeiros, a mulher alegou estar com vergonha de ser conduzida até o hospital, porque há um tempo, havia estagiado na unidade devido um curso que fez de Técnica em Enfermagem.

O esposo da vítima, que a aguardava na recepção da unidade, saiu a sua procura em uma motocicleta, juntamente com a Unidade de Resgate.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia