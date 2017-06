PM prende jovem por direção perigosa e porte de drogas

A prisão ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 23, próximo ao semáforo localizado no cruzamento das Avenidas Curitiba e 1705, no Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Em patrulhamento de rotina pelo local, uma guarnição da Polícia Militar avistou o momento em que o jovem A.L. de Souza, de 24 anos, passou pelo semáforo empinando uma motocicleta Honda CG Titan 125, com placas de Vilhena.

Em abordagem ao jovem, além de constatarem que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os militares também localizaram em um de seus bolsos, uma porção de entorpecente do tipo maconha.

Após os atos administrativos realizados pela Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), a motocicleta, que estava com a documentação em dias, foi liberada para um habilitado indicado pelo agente e mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia