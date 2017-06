Rosangela Donadon entrega enxovais para gestantes em distritos de Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou nesta última quinta-feira, 22 de junho, da continuidade de entrega dos kits enxovais referente ao Programa Mãezinha Rondoniense que atende gestantes em situações de vulnerabilidade social.

Ao todo mil kits foram adquiridos por meio de emenda individual da parlamentar para atender as gestantes de Vilhena e demais cidades do Cone Sul. Nesta primeira remessa, as cidades de Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras e Chupinguaia foram contempladas com os enxovais. A deputada revela que na próxima etapa serão beneficiadas as gestantes da cidade de Vilhena, Colorado e Cerejeiras.

Durante esta semana, a secretária de assistência social do município de Chupinguaia, Mari Duarte, juntamente com sua equipe organizou as entregas nos distritos de Novo Plano, Boa Esperança e Guaporé, além dos assentamentos Água Viva e Maranatã.

De acordo com a agenda de eventos, a deputada participou das entregas dos enxovais no Assentamento Água Viva e no Distrito do Guaporé. “Fico imensamente feliz em poder estar mais uma vez, realizando a entrega desses kits. Como mãe, conheço as dificuldades e a felicidade em organizar com carinho as roupinhas e assessórios para a chegada do bebê. Tenho certeza que esses kits contribuirão muito na vinda dessas crianças”, disse a parlamentar.

Rosangela também agradeceu o apoio da prefeita Sheila que esteve presente durante as entregas, firmando mais uma vez, seu compromisso em contribuir com o desenvolvimento da cidade de Chupinguaia.

Autor e fotos: Assessoria