Secretário de esportes garante que Praça do Setor 19 está limpa

Na tarde desta sexta-feira, 23, o Secretário Municipal de Esportes José Natal Jacob, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre a situação caótica que estava a Praça do Setor 19.

Natal disse que assim que ficou sabendo através da matéria veiculada nesta página eletrônica sobre a questão dos cacos de vidros que supostos vândalos teriam enterrados na areia da Praça, entrou em contato de imediato com a prefeita Rosani Donadon, que o designou que tomasse as devidas providências para solucionar o problema.

Com isso, Natal pediu apoio ao Secretário de Obras que disponibilizou servidores para que a limpeza fosse realizada. Porém, na tarde de ontem quinta-feira, foi feito um paliativo na quadra de areia grande e ficou para tarde desta sexta o restante do trabalho.

Contudo, Natal convidou o vereador Carlos Suchi para acompanhar os trabalhos, e com isso, fazer uma indicação na Câmara para que um vigia seja disponibilizado para tomar conta da Praça no período noturno.

O secretario ainda enfatizou que a questão de limpeza das Praças do município é a cargo da Secretária de Obras, a parte de eventos por conta da Fundação Cultural. Já conservação das academias fica por conta da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Semec).

Porém, Natal afirmou que conversou com diversos jovens que utilizam a quadra para jogar vôlei e futebol, e reiterou compromisso de ajudá-los com materiais esportivos, em contra partida irão ajudar a tomar conta da Praça para que vândalos ou não, não volte a espalhar cacos de vidros colocando vidas em risco.

Além disso, disse que a administração passada errou em colocar lixeiras de madeira, e está providenciando lixeiras de galão para fazer a substituição.

Natal disponibilizou seu próprio numero telefônico (69) 98445-4552, caso moradores e usuários vejam qualquer ato ilícito sendo praticado que denuncie, para que providências sejam tomadas o mais rápido possível, inclusive acionando a Polícia Militar através do numero 190.

O secretário ressaltou que está atuando em todas as áreas esportivas, e lembrou que em breve a reforma do banheiro da Praça do Shopping estará concluída e será entregue a população. Natal reiterou que uma vez por semana as Praças terão servidores da Secretaria de obras fazendo a limpeza.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia