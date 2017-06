UNIR: Grupo de pesquisa realiza evento sobre documentário na Amazônia em Vilhena

Nos dias 29, 30 de junho e 1 de julho, será realizado o I Seminário do Grupo de Pesquisa e Extensão em Audiovisual. O evento que discutirá o documentário na Amazônia, ocorrerá no auditório do campus de Vilhena da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) com entrada gratuita e emissão de certificados.

Estão previstas duas palestras, projeções de documentários e um minicurso. As inscrições serão realizadas no local.

A programação do primeiro dia do seminário, quinta-feira (29), terá às 19h a exibição do documentário “O cineasta da selva” (1997) do realizador amazonense Aurélio Michiles.

O filme conta a história de Silvino Santos (1886-1970), um cineasta que trouxe às telas as primeiras imagens da Amazônia no início do século XX. Em seguida, haverá a palestra “O cinema de Silvino Santos”, que será ministrada por Sávio Luis Stoco, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).

No segundo dia do evento, sexta-feira (30), às 19h, ocorrerá a projeção dos filmes “Bizarrus” (2010) de Simone Norberto e “O que beira a beira do rio Madeira” (2007) de Alexis Bastos. Em seguida, Simone Norberto, jornalista, documentarista e diretora do cineclube CineOca, de Porto Velho, fará uma palestra sobre a produção de documentários em Rondônia.

No sábado (1), às 14h, será ofertado um minicurso sobre a crítica do audiovisual que terá como ministrante Sávio Luis Stoco.

O coordenador do grupo de pesquisa, professor Juliano José de Araújo, do Departamento de Comunicação Social/Jornalismo do campus de Vilhena, explica que o objetivo do evento é constituir um espaço de pesquisa sobre a produção audiovisual de não ficção em Rondônia.

A Atividade integra as ações do projeto de pesquisa “Práticas e imagens documentais na cultura audiovisual da Amazônia Ocidental” que conta com o financiamento da Chamada Universal nº 003/2015 da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO).

Sobre os palestrantes

Sávio Luis Stoco é doutorando em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo (USP), sendo membro do grupo de pesquisa História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação. É mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Coordenou a revisão do filme “No paiz das Amazonas” de Silvino Santos para DVD, atividade realizada pela Cinemateca Brasileira e pelo Conselho Municipal de Política de Cultura de Manaus.

Simone Norberto é jornalista do Tribunal de Justiça de Rondônia. É mestra em Letras pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), graduada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. Trabalhou durante 14 anos na Rede Amazônica de Televisão nas funções de repórter, editora e apresentadora de telejornais. Produziu vários documentários históricos, multiculturais e turísticos de aventura. Dirige o cineclube CineOca, em Porto Velho, onde também coordena a Mostra de Cinema e Direitos Humanos.

Imagens: acervo do Museu Amazônico e filmografia de Silvino Santos

Fonte: UNIR