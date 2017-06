ARTIGO: Fundamentos da empresa sábia

Muitas empresas não conseguem avançar, como deveriam, nos seus projetos, ações e resultados, porque seus fundamentos estão errados. E todo edifício desprovido de um sólido fundamento, cedo ou tarde ruirá.

Diante das inúmeras turbulências do mercado e dos desafios crescentes da atividade econômica, aumenta a insegurança de nossas organizações. Como evitar isso? O que fazer para resolver esse problema?

O primeiro passo é reunir sua diretoria com a finalidade exclusiva de definir, corretamente, os fundamentos básicos escolhidos para sua empresa. O segundo é incorporar, de forma permanente, esses fundamentos à sua filosofia de trabalho e visão de negócios. E o terceiro passo é praticá-los sistematicamente.

Estes são os principais fundamentos da empresa sábia: 1.-A capacitação, ou seja, certificar-se de que o grau de capacitação de seus colaboradores é, no seu conjunto, superior. Se ela for medíocre, você só poderá esperar resultados igualmente medíocres; 2.-O segundo ponto é o desempenho. É imperioso que a capacitação profissional venha acompanhada de desempenho excelente, pois, do contrário, sua empresa estará impedida de aproveitar as oportunidades do mercado. O nível de desempenho é um precioso indicador se sua companhia está ou não no caminho correto; 3.-Em terceiro vêm os padrões. E preciso definir, com objetividade, clareza e exatidão, quais são os padrões operacionais e técnicos, financeiros e de qualidade, desejados pelo empresário. De posse destas definições, a gerência irá buscá-los. Resultados fracos indicam que sua organização está falhando; 4.-O quarto fundamento é a equipe. As empresas sábias dispõem de uma equipe competente e coesa, integrada e motivada, com foco e orientada para resultados. Sem isso você será apenas um competidor irrelevante no mercado; e 5.-O último fundamento é a gestão. Seus recursos técnicos e materiais, seus instrumentos e ferramentas de gestão, seus sistemas e processos produtivos, precisam ser geridos de forma exemplar.

Uma administração ótima se caracteriza por reunir e aplicar esse conjunto de fundamentos. Você precisa criar um ambiente desafiador e estimulante; precisa se cercar de pessoas capazes e sonhadoras, identificadas e apaixonadas por objetivos superiores. O empresário precisa mostrar resultados diários, para comprovar a todos que o sonho é atingível. Isso se obtém com comprometimento pessoal, com o uso intensivo das energias, estimulando o poder criativo e explorando potencialidades.

Empresa sábia é aquela que se distingue das demais pela concepção e valores, pelo capital humano e desempenho, pelo planejamento e suas conquistas, pela liderança e lucratividade. A sabedoria é dada para quem vai à fonte correta. Portanto, atenção para não ir á fonte errada, desperdiçando assim tempo e recursos preciosos !

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia