Jovem tenta matar o próprio pai com golpe de foice

A tentativa de homicídio ocorreu na tarde deste sábado, 24, na Chácara São José, situada na linha 145, zona rural de Vilhena.

Segundo relatos da esposa da vítima, o filho do casal, um jovem de 24 anos, teria desferido um golpe de foice contra o pai após uma discussão.

Ainda segundo a mãe do agressor, o mesmo estava alcoolizado e sempre causou problemas, já tendo sido preso por agressão familiar.

A vítima que sofreu uma perfuração profunda nas costa na altura do ombro direito, conseguiu se refugiar na casa de um vizinho e foi socorrido por uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional.

Após agredir o pai com a foice e ter a mesma arrancada de suas mãos pela vítima, o jovem, não satisfeito, ainda teria corrido até a cozinha para pegar uma faca, afirmando que iria matar o pai de qualquer jeito.

A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências em busca do paradeiro do agressor que fugiu após perceber que o pai havia sido amparado pelos vizinhos.

Texto: Redação

Fotos:Ilustrativa