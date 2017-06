Parque de Exposições recebe melhorias para a Expovil

O Parque de Exposições da Aviagro vem recebendo melhorias nas últimas semanas para sediar o maior evento de agronegócios do sul de Rondônia: a Expovil 2017.

A exposição e feira agroindustrial e que também reúne várias atividades de entretenimento, como rodeio e shows musicais, acontece de 5 a 9 de julho em Vilhena.

O parque está recebendo limpeza, pintura e algumas reformas. Segundo o presidente da Aviagro, Darci Cerutti, que também é vice-prefeito de Vilhena, também está sendo realizado um amplo trabalho de limpeza e de recuperação de ruas e avenidas do entorno do parque de exposições para garantir uma melhor trafegabilidade até o local da feira agropecuária. “Os serviços foram realizados pela Prefeitura.

E no último sábado, estive com a prefeita Rosani Donadon acompanhado a execução dos serviços. Todas as ruas estão sendo limpas e patroladas, e os meios-fios das ruas afastadas serão todas pintadas para melhorar a visualização”, disse.

Além desses serviços, o parque de exposições da Aviagro também receberá um novo curral para exposição de animais. O espaço está sendo construído com recursos do governo do Estado, destinados através de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon. “Essa parceria do governo é muito importante para auxiliar a economia, uma vez que o agronegócio é a principal alavanca econômica do estado de Rondônia”, afirmou Cerutti.

Darci Cerutti também destacou o perfil econômico da Expovil. A maior feira agropecuária, comercial e industrial do Cone Sul de Rondônia aquece a economia, sendo responsável pela movimentação de milhões de reais durante o período. “É um evento que não movimenta recursos apenas dentro do parque de exposições, todo o comércio é beneficiado. Em volume de negócios, a época da Expovil só perde para as festas de Natal e de fim de ano”, assegura.

Além disso, por conta da Expovil centenas de empregos temporários são criados no comércio, e muito deles acabam se transformando em empregos fixos. Outra situação criada pela Expovil é a divulgação que ela proporciona. “Através da feira, nossa cidade é divulgada não só para a região e para o estado, mas para todo o país”, concluiu Cerutti.

