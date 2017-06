Posto de combustíveis é assaltado por bandidos armados

O assalto ocorreu por volta das 23h00 deste sábado, 24, quando dois bandidos armados com revólveres, invadiram a conveniência do Posto Ouro Verde, localizado na Avenida Paraná, esquina com a Tancredo Neves.

Segundo informações, os meliantes, que usaram camisas para esconder as faces, renderam os frentistas e os levaram para dentro da conveniência onde renderam também alguns clientes e os demais funcionários.

Após retirarem todo o dinheiro do caixa, os meliantes recolheram os aparelhos celulares das vítimas e algumas carteiras de cigarro do balcão.

A polícia Militar foi acionada e realiza diligência em busca dos agentes que fugiram com o apoio de um terceiro elemento que havia ficado em um veículo parado na esquina.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia