Prefeitura compra mais de 200 equipamentos para reforçar a saúde pública

Postinhos de saúde e o Hospital Regional irão receber os investimentos

A Prefeitura de Vilhena através da Secretária Municipal de Saúde realizou um novo investimento para melhorar o atendimento no setor de saúde.

Na manhã desta sexta-feira, 23, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou vários processos de compras de equipamentos que serão destinados para equipar as Unidades Básicas Saúde (UBS) e também o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

A prefeita Rosani Donadon informou que foram investidos mais de R$2 milhões na compra dos equipamentos que permitirão uma significativa melhora na estrutura de saúde do município e no atendimento da população.

O valor faz parte do pacote de investimentos de R$ 8 milhões aprovados pela Câmara de Vereadores. Os recursos já estão liberados para serem utilizados em contas do Município, e são provenientes do Governo Federal, e de emendas parlamentares.

“Estamos muito felizes em comprar esses equipamentos para reestruturar a saúde. Há anos que o município não investia em equipamentos. Fizemos o compromisso de melhorar a saúde e estamos trabalhando empenhados para isso e é muito bom ver isso se tornando realidade”, afirmou a prefeita.

Segundo Rosani Donadon, serão comprados mais de 200 itens entre eles quatro aparelhos de ultrassonografia, seis cardioversosres, 16 detector fetal, 10 camas de hospital elétricas, 50 biombos, 7 autoclaves horizontal, três centrais de nebulização, 48 estetoscópios, uma incubadora neonatal de transporte e duas incubadora neonatal estacionária, três centrais de nebulização, 36 suportes de soros, cinco cadeiras de rodas, entre outros equipamentos.

Além disso, também foram comprados 100 computadores que serão destinados as UBS e o Hospital Regional a Secretaria de Saúde e vão informatizar e interligar o sistema de saúde de Vilhena. “Trata-se de investimentos importantes para o Município de Vilhena, que vão melhorar o atendimento oferecido para a população e para isso é que estamos trabalhando, e tenho certeza que Vilhena voltará a ser referência no atendimento de saúde em Rondônia”, comentou a mandatária municipal, que ressaltou que os equipamentos devem chegar em cerca de 60 dias ao município.

Texto e foto: Assessoria